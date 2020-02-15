Коронавирус назвали Covid-19. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Обострение в Идлибе Ситуация в сирийском Идлибе обостряется на фоне резких движений Реджепа Тайипа Эрдогана. Настроение турецкого президента в последнее время скачет по синусоиде. Дерзкие заявления, агрессивная риторика, бездоказательные обвинения и несогласованные ни с кем шаги в зоне деэскалации — вот штрихи к портрету османа Эрдогана образца 2020-го. В унисон с реальными ударами по Сирии турецкий лидер теперь бьет своих оппонентов словом. Один из самых абсурдных тезисов — Москва и Дамаск якобы атакуют мирных жителей в Идлибе. Российский МИД и Кремль в шоке! Налицо принцип «лучшая защита — нападение». Еще несколько месяцев назад турецкий лидер бил себя в грудь, клятвенно обещая бороться в Сирии с терроризмом, а не потакать боевикам. На поверку Турция устроила им вольготную жизнь, да и сама чувствует себя в Сирии как дома. Ноги на стол, по американской традиции. Продолжает хозяйничать на чужой территории, активно перебрасывает в Идлиб свои войска без согласования с Дамаском. Россия, которая находится в Сирии на совершенно законных основаниях, выступает гарантом суверенитета этого ближневосточного государства и придерживается сочинских договоренностей. Турции не мешало бы взять пример. «В настоящий момент мы считаем наиболее важным выполнение сочинских договоренностей. И, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уже вторую неделю подряд президенты России и Турции обсуждают идлибский вопрос по телефону. И всякий раз Эрдоган соглашается, что достигнутые в Сочи договоренности не должны сойти на нет. Но как только кладет трубку, в него словно бес войны вселяется! И с трибуны вместо голубей мира копья летят. Причем милитаристские призывы рассчитаны не только на внутреннюю аудиторию. Турецкий лидер угрожает Сирии за погибших военных, не желая признавать свои политические просчеты.

Резолюция Совбеза ООН по Ливии Коллективный западный «одобрям-с». Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию по итогам ливийской конференции в Берлине. Эта инициатива призывает участников конфликта в африканской стране — Хафтара и Сарраджа — соблюдать режим прекращения огня. Казалось бы, благие цели. Но вот куда ими вымощена дорога? Документ, составленный с подачи Великобритании, уже вызвал скептические оценки. Например, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что по-прежнему нет ясного понимания, готовы ли все стороны конфликта в Ливии следовать этой резолюции. Именно по этой причине наша страна воздержалась при голосовании, в то время как 14 стран документ поддержали. «Если эта резолюция сыграет положительную роль в ливийском урегулировании, я первый признаю свою неправоту. Но у нас есть сомнения, что в том виде, в котором эта резолюция составлена, она будет способствовать урегулированию в том направлении, в котором мы этого хотим», — говорит постоянный представитель России в ООН. Дипломат выразил сожаление из-за того, что резолюция принимается без консенсуса в ООН. А Западу напомнил, что с 2011 года, когда в Ливии воцарился хаос, страна с легкой руки НАТО стала пристанищем для иностранных боевиков. Кстати, упоминание об этих бандформированиях, как рассказал Небензя, Россия предлагала включить в текст резолюции, но встретила активное сопротивление коллег из Соединенных Штатов. «Близорукие» американцы по-прежнему не могут разглядеть под овечьими шкурами волчий оскал террористов.

Коронавирус назвали Covid-19 Китайскому коронавирусу наконец-то дали имя: Covid-19 (сокращенно от Corona Virus Disease). Такое название смертельной заразе присвоила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ хоть и призвала ждать любых сценариев от печально известного нарушителя спокойствия, но все же отметила: динамика заболеваемости пошла на спад. Однако, на взгляд дилетанта, это как-то не вяжется с цифрами. На неделе за одни лишь сутки число зараженных в провинции Хубэй подскочило с 33 000 до 48 000. Жертвами вируса в столице эпидемии, городе Ухань, и окрестностях стали уже более 1 300 человек. Но, как объясняют медики, резкий скачок связан не с пандемией, а с новыми более эффективными методами диагностики. Тем временем в Поднебесной начались испытания вакцины против коронавируса. Ее проверяют на мышах, после начнут тестировать на более крупных животных. Исследования только стартовали, поэтому пока говорить об эффективности препарата не приходится. Наследникам легендарных китайских врачей-чудотворцев все же удается поднять на ноги больных пневмонией. Болезнь побороли уже свыше 4000 человек. Но пока панацея не найдена, в заложниках коронавируса остаются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии. По данным Минздрава страны, ряды инфицированных ежедневно пополняют по несколько десятков пассажиров. Все больные эвакуированы с лайнера и находятся в больнице. Сейчас на борту «плавучей тюрьмы» остаются около 3 000 пилигримов со всего света, а среди них 24 россиянина: их коронавирус, к счастью, пока миловал. Судно уже больше недели стоит на карантине в Йокогаме — с тех пор, как репутацию роскошного лайнера «Алмазная принцесса» подмочил один из зараженных туристов.

Трагедия в Таиланде Лоб в лоб: столкновение катеров в Таиланде привело к гибели россиян. Жертвами трагедии стали дети: брат и сестра из Челябинской области. Кроме того, в страшной аварии у побережья курортного Пхукета пострадали более 20 наших соотечественников. Следственный Комитет России незамедлительно возбудил уголовное дело. Причины катастрофы выясняет и полиция острова. Капитанам предъявлены обвинения в неосторожном вождении. Оба пассажирских спидбота шли с превышением скорости в три раза (!) и на полном ходу врезались друг в друга в акватории. Популярные суденышки для перевозки туристов между пляжами и лагунами отдыхающие давно окрестили «кораблями смерти». Не успел начаться 2020-й, а на Пхукете это уже третья подобная авария. Год назад в аналогичных «водных гонках» погибли 47 китайских туристов. И только сейчас власти Таиланда спохватились: решили ужесточить меры безопасности на судах. Представители Министерства транспорта страны намерены усадить «капитанов Сорвиголова» за парту под угрозой лишения лицензии — ликбез о правилах вождения в нынешних условиях просто необходим. Ведь подобные пугающие ЧП разрушают до основания глянцевую картинку о «райском отдыхе» и подрывают имидж Пхукета как лучшей голливудской декорации. В свое время следы на таиландском песке оставил и Джеймс Кэмерон со своим «Аватаром», и Леонардо Ди Каприо, сыгравший в картине «Пляж».