Песков рассказал, оплатят ли россиянам день голосования по поправкам к конституции

Москва, 14 февраля. Если голосование по поправкам к конституции проведут в будний день, то его объявят выходным и оплатят соответствующим образом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не думаю, что эти детали прорабатывались. Предстоит определиться. Если речь идет о выходном дне, который не будет вычитаться, то он будет так же объявлен, как и другие выходные дни, со всеми режимами оплаты», — рассказал он.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд поправок к конституции. Также Путин распорядился провести голосование среди граждан по всему пакету поправок, чтобы узнать мнение россиян об изменениях. Президент РФ отмечал, что голосование можно устроить в будний день, объявив его выходным.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров объявил, что голосование состоится 22 апреля. Владимир Путин уже поручил начать подготовку к голосованию. Ответственность за организацию процесса он возложил на Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Кроме того, глава государства подчеркнул, что из бюджета на это голосование выделят не меньше средств, чем на президентские выборы, прошедшие два года назад.