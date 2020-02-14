Песков считает провокацией или жаждой наживы фейки о встрече Патрушева с Зеленским

Москва, 14 февраля. Сообщения о встрече директора ФСБ России Николая Патрушева с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-русски — это вранье. По-английски — фейкньюз», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что сообщения носят провокационный характер.

«Или преследуют какие-то провокационные цели, или жажда наживы. Это классический пример фейк ньюз», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, о встрече Патрушева с Зеленским сообщил ряд украинских изданий, контакт якобы произошел в январе на территории Омана. Журналисты программы «Схема» украинской службы «Радио Свобода» опубликовали расследование, в котором утверждали, что Патрушев прибыл в арабскую страну 8 января, в это же время там находился с официальным визитом Зеленский.

По данным украинских СМИ, президент Украины на день задержался в Омане, чтобы встретиться с Патрушевым. Кроме того, Зеленский якобы вернулся в Киев тем же бортом, что и прилетел Патрушев.

Ранее информацию о встрече сторон опроверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.