Памела Андерсон написала письмо Путину и попросила взять под защиту тающую Антарктиду

Москва, 14 февраля. Памела Андерсон 14 февраля отправила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила Россию присоединиться к защите арктических территорий в год 200-летия открытия Антарктиды экспедицией русских исследователей.

«Двести лет спустя Антарктика и Южный океан разительно отличаются от тех мест, что впервые увидели Беллинсгаузен и Лазарев, — приводит ФАН цитату из письма актрисы. — Регион сейчас находится на первой «фронтовой» линии климатического кризиса и потерь биологического разнообразия».

Андерсон считает, что Россия может внести вклад в сохранение этих мест, поддержав своей подписью создание морских охраняемых зон в Восточной Антарктике, море Уэдделла и Антарктическом полуострове.

Напомним, ранее экстремальный пловец Льюис Пью совершил заплыв в тающих льдах Антарктиды, чтобы привлечь внимание мировых политиков к изменению климата на планете.

В этом году Россия отмечает 200-летие с момента открытия «Матерой земли», как сначала назвали шестой континент русские мореплаватели.