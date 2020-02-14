Кремль рассматривает все предложения по поправкам в конституцию

Москва, 14 февраля. В рабочую группу по поправкам в конституцию поступает много предложений, все они находятся на стадии рассмотрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители средств массовой информации уточнили, что накануне президент РФ Владимир Путин встретился с рабочей группой по вопросам поправок в конституцию. Поступило предложение прописать индексацию зарплаты, пенсии работающим пенсионерам в конституции. При этом Путин поддержал инициативу. У Пескова поинтересовались, не делается ли это для того, чтобы повысить явку.

«Во-первых, хочется напомнить, что поступает большое количество предложений о поправках. Все эти поправки находятся на стадии анализа и рассмотрения в рабочей группе. Упомянутые поправки насчет индексации обсуждаются наряду с другими поправками. Речь не идет о попытках повысить явку. Здесь сначала речь идет о формулировке поправок, вот как раз это входит в сферу деятельности этой группы, — сказал Песков.

Журналисты спросили, есть ли у президента симпатии к каким-то предложениям по конституции, а также что он думает по поводу включения в основной документ пункта о роли России в победе в Великой Отечественной войне. Ранее Путин обещал подумать над предложением закрепить в конституции статус России как державы-победительницы.

У пресс-секретаря спросили, будут ли закреплены в законе другие исторические события.

«Никакой позиции президент не формулировал окончательной. Президент говорил, что многие предложения заслуживают внимания. Однако какие могут быть реализованы в виде поправок в конституцию, а какие — в другом виде, предстоит решить в процессе работы», — подчеркнул Песков.

Напомним, что в январе Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд реформ, требующих изменения конституции. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой — подготовить предложения для поправок. Сперва они будут рассмотрены парламентом, а затем вынесены на всенародное голосование. И только после этого поправки подпишет президент. Законопроект о поправках в конституцию был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.