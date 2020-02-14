Иран пригрозил «сжечь Тель-Авив» из-за ударов Израиля по Сирии

Семь человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля по международному аэропорту Дамаска. Армия Израиля отмалчивается, никак не комментируя свои агрессивные действия, в то время как Тегеран грозит Тель-Авиву самым жестким ответом. О том, к каким катастрофическим последствиям могут привести израильские провокации, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Что известно о новом ударе по Дамаску

Удар по окрестностям Дамаска был нанесен около 23.45 по местному времени со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. По данным источников в сирийской армии, сообщает SANA, большинство ракет были уничтожены прежде, чем достигнуть целей — сначала сработали системы ПВО Сирии, дислоцированные в провинции Эль-Кунейтра, а после — в районе авиабазы «Меззех». Как и в предыдущих случаях, ракетный удар был нанесен из-за сирийской границы.

فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف المعادية في سماء #دمشق. pic.twitter.com/ROMSj2dBJW — Rabea Kalawandy (@RabeaKalawandy) February 13, 2020

Ракеты, преодолевшие ПВО, ударили по пригородам сирийской столицы — населенному пункту Аль-Кисве и международному аэропорту Дамаска. Есть также сообщения об ударе по району Сайеда Зейнаб. Источники лондонской «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) подтвердили, что удар был нанесен Израилем. SOHR сообщает, что в результате израильского авиаудара погибли четверо бойцов иранского Корпуса стражей Исламской революции и трое сирийцев.

Источники в Twitter утверждают, что в результате удара погиб старший пилот сирийской авиации. По одним данным, это старший пилот Имад Румейти, по другим — полковник Нумер Али Дарвиш.

The martyr, Captain Pilot Imad Rumeiti, was killed by the Israeli raids on Damascus International Airport pic.twitter.com/4GdAphLWGB — maytham (@maytham956) February 14, 2020

Colonel pilot " Numer Ali Darwiesh " (from a village near mines) was killed in the latest #Israeli aggression on #Damascus #Syria

The Israelis will continue their aggression until we bombard their cities the same way they bombard ours. It can be done and it should be done. pic.twitter.com/HBJepdqtM8 — Asem Saleh (@AsemSalehDE) February 14, 2020

Иранский груз в Сирии

Источники в соцсетях утверждают, что удар по аэропорту Дамаска был нанесен спустя несколько часов после прибытия важного груза из Тегерана. Самолет Boeing-747 авиакомпании Fars Air Qeshm прибыл в Дамаск 12 февраля. Израильские источники в Twitter (@IntelliTimes) утверждают, что самолет привез в Дамаск «комплектующие ракет и другие технологии». Более того — якобы на грузовом самолете лично прибыл в Дамаск новый командир спецподразделения «Сил Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции — бригадный генерал Эсмаил Каани.

Fars Air Qeshm 747 on routh From THR to DAM.

טיסת מטען של חב' "פארס אייר קאשם" חוזרת לפעול על ציר טהראן-דמשק. המטוס בנוי לשנע חלקי טילים וטכנולוגיות אחרות. באיראן מזהרים: אם תפגעו - נגיב. pic.twitter.com/NZtPjvrWLZ — אינטלי טיימס - בלוג המודיעין של ישראל (@IntelliTimes) February 12, 2020

Напомним, Каани стал командующим «Сил Кудс» после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит ударом боевого дрона США в аэропорту Багдада 3 января.

После противозаконного убийства легендарного иранского полководца, совершенного вопреки всем международным нормам, Каани объявил о начале кампании по вытеснению сил США с Ближнего Востока. Первым крупным шагом в кампании «Месть за мученика Сулеймани» стал ракетный удар 8 января по американской базе «Айн аль-Асад» в Ираке, который показал высочайшую эффективность иранского ракетного оружия и стал крупным ударом для образа «неуязвимой» армии США. Пентагон продолжает скрывать потери в результате иранского ракетного удара.

Сервис Flightradar подтверждает прибытие грузового «Боинга» Qeshm Air в Дамаск 12 февраля в 17.50. Эти модели грузовых самолетов способны перевозить около 100 тонн полезного груза.

Распространяются также слухи о том, что в результате израильского удара был убит командир КСИР Аль-Хадж Хусейн. Эмиратское издание Al Arabia утверждает, что удары были нанесены по оружейным складам иранских сил, однако нет информации о масштабах ущерба.

Rumors are now circulating, Al-Hajj Hussein, commander of the IRGC has been killed in Israel|i airstrike near Damascus International Airport, Syria. The Israeli airstrike comes hours after the arrival of Iranian arms shipments to Damascus Airport, according to Al Arabiya sources. — Malex International (@MalexInternati1) February 14, 2020

Израиль блокирует стабилизацию в Сирии

В феврале Армия обороны Израиля атакует Дамаск уже второй раз — предыдущий ракетный удар был нанесен 6 февраля. В Минобороны РФ тогда отметили, что Израиль создал угрозу для гражданского борта сирийской авиакомпании Cham Wings — следовавший из иракского города Наджаф борт заходил на посадку в аэропорт Дамаска, и мог стать целью для сирийских ПВО.

The only aircraft I'm seeing on the FR24 playback during the attacks [~2320Z , 0120 local] is Cham Wings Airlines 6Q514 /SAW514 which got diverted to LTK #Latakia https://t.co/xCBc5DLfQr pic.twitter.com/To0RnVoxq5 — Aleph ????️ א (@no_itsmyturn) February 7, 2020

В результате удара 6 февраля погибли 23 бойца проиранских формирований, а также, возможно, КСИР.

Израильские разведывательные источники считают названные самолеты Cham Wings и Qeshm Air важнейшими элементами в системе иранских операций в Сирии. Грузовые борты, которые курсируют между Тегераном, иракским Наджафом и международным аэропортом Дамаска, предположительно, поставляют в Сирию военные грузы из Ирана. Авиакомпании находятся санкционных списках США и Евросоюза.

Сейчас, во время серьезнейшей эскалации в провинции Идлиб, где Сирийская арабская армия вместе с проиранскими формированиями ведут наступление на позиции террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и получающих поддержку от Турции, иранская помощь крайне важна. Блокируя помощь от Ирана, Израиль поддерживает террористов и стремится не допустить стабилизации в Сирии.

КСИР грозит «сжечь Тель-Авив»

За минувшие недели Тегеран несколько раз делал жесткие предупреждения в адрес Израиля: терпение КСИР и иранской армии на исходе. Жесткие заявления Тегерана следуют одно за другим, и любая новая провокация Израиля в Сирии может стать поводом для ответного удара.

В субботу генерал-майор КСИР Мохсен Резаи в интервью ливанскому телеканал Al Mayadeen заявил, что любые агрессивные действия США в отношении Ирана могут стать поводом для удара по Израилю — из-за той роли, которую Израиль сыграл в убийстве генерала Касема Сулеймани и замкомандующего «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса.

We will take harsh revenge on the Americans. "

Mohsen Rezai, Secretary of the Expediency Council, for the Iranian regime pic.twitter.com/OoKu71Tk02 — SCOTT (@SCOTT76809950) January 3, 2020

«Это израильтяне сообщили о перелете Сулеймани из Дамаска в Багдад [где он был убит], — приводит слова генерала телеканал MEMRI. — Мы готовы к тому, что американцы дадут нам повод ударить по Тель-Авиву так же, как ударили по базе «Айн аль-Асад. Мы сотрем Тель-Авив с лица земли».

Ранее в январе Резаи назвал главными целями в Израиле Тель-Авив и Хайфу. Тегеран на официальном уровне подкрепил жесткие заявления генерала КСИР.

«Сокрушительный ответ Ирана заставит пожалеть о любого рода агрессии и глупостях в отношении иранских интересов в Сирии», — заявил в среду спикер МИД Ирана Аббас Мусави.

Вчера главнокомандующий КСИР генерал-майор Хуссейн Салами подтвердил, что Иран готов нанести удар по Израилю.

«Если вы и США совершите хоть малейшую ошибку, мы нанесем удар», — объявил Салами.

Вечером в тот же дань Израиль нанес новый удар, в результате которого понесли потери силы КСИР в Сирии. Теперь весь Ближний Восток ожидает, насколько серьезным будет ответный удар Ирана.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.