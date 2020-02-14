Песков: Если на Украине для кого-то построят «город мечты», это будет здорово

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев с Крыма, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если на Украине для кого-то будет построен «город мечты», то это будет здорово, это можно будет только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, референдум на полуострове прошел весной 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение Крыма с РФ проголосовали более 90% жителей полуострова и Севастополя.

Ранее Зеленский предложил построить у границы Крыма «город-сад». Предполагается, что в новый населенный пункт переедут более 500 семей крымских татар, пишет «ФедералПресс». Зеленский пообещал, что в городе появятся детский сад, школа и заправка. Президент Украины отметил, что в новом населенном пункте все должно быть «на высшем уровне», передает «Царьград».

Комментируя эту инициативу, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что жители полуострова не нуждаются в общенном Зеленским «городе-саде». Она посоветовала президенту Украины заботиться о гражданах своей страны, пишут «Известия».