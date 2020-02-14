Кремль отреагировал на угрозы в адрес посла России в Турции

Москва, 14 февраля. Анкара примет все необходимые меры для обеспечения безопасности не только посла РФ, но всех сотрудников филиалов российских компаний и учреждений в Турции, всех до одного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

О прямых угрозах в свой адрес 13 февраля заявил сам посол РФ в Турции Алексей Ярхов. В связи с этим у Пескова поинтересовались, нет ли угрозы ухудшения отношений России и Турции. Представитель Кремля заверил, что Москва и Стамбул продолжают очень тесные контакты на разных уровнях.

«Что касается ситуации вокруг нашего посла в Турции, то не сомневайтесь, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности посла и всех сотрудников компаний и загранучреждений в Турции, всех до одного, в соответствии с Венской конвенцией и духом наших двухсторонних отношений», — подчеркнул он.

Напомним, Анкара ведет агрессивную политику в Идлибе и не выполняет свои обязательства, принятые в рамках принятых ранее соглашений. Так, Турция должна была разграничить боевиков в Идлибе и обеспечить нормальную работу трассы M-5 «Хама-Алеппо» еще осенью 2018 года, однако не сделала этого тогда и не делает сейчас. Фактически она самостоятельно препятствует этому и даже провоцирует террористов к агрессивным действиям.

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, Турции выгодно сохранять напряжение в Идлибе. С его помощью Анкара пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, а также решает несколько других стратегических задач.

Заинтересованной в сохранении террористического анклава в Идлибе является не только Турция, но и США. Им это нужно, чтобы отвлекать внимание Анкары от противодействия американской политике в этом регионе, а также чтобы отнимать ресурсы у властей САР.