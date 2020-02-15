Аптеки-мародеры лишатся лицензий. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Шапша назначен врио губернатора Калужской области В губернаторском корпусе России вновь перестановки. На сей раз в Калужской области. Новым главой региона (пока с приставкой врио) назначен Владислав Шапша. До этого чиновник работал в городской администрации Обнинска. Дело в том, что Анатолий Артамонов, теперь уже экс-губернатор области, в минувший четверг ушел в отставку по собственному желанию. На своем посту он проработал почти 20 лет и объяснил, что пора уступить место более молодым управленцам. Это уже не первая рокировка среди губернаторов в феврале. Ранее временный глава появился в Пермском крае — Дмитрий Махонин сменил Максима Решетникова, который стал министром экономического развития России. Не исключено, что вскоре смена кадров затронет и другие регионы.

Мишустин раскритиковал ипотечную ставку в 9% Ипотека по-прежнему остается очень дорогой для россиян. Такое мнение выразил премьер-министр страны Михаил Мишустин, говоря о жилищных кредитах. Средняя ставка по ним к началу этого года составила 9%. Но глава кабмина считает, что этот показатель должен опуститься ниже 8%. Он призвал вице-премьеров проанализировать насколько реально упростить порядок рефинансирования ипотеки, выданной под более высокий процент. К тому же, не стоит забывать, что снижение ипотечной ставки — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда». «Это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банков. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это — национальная цель развития, которую поставил президент, и которую мы обязаны достичь», — заявил Михаил Мишустин, председатель правительства России.

Закон о поправках в конституцию прошел первое чтение Более 500 проектов поправок — серьезный вызов для российского общества. Такую оценку дал президент на встрече с рабочей группой по изменениям в конституцию. Владимир Путин подчеркнул: ключевую роль в нововведениях должны сыграть наши граждане. «Люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения, и для меня важно не как в каких статьях что будет написано — для меня важно, чтобы этот закон о поправках в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — сказал Владимир Путин, президент России. Свою волю жители страны выразят на всероссийском голосовании, которое, скорее всего, пройдет 22 апреля. И, хотя это будний день, для всех граждан он может стать выходным. Во всяком случае президент эту идею уже поддержал.

Правительство выделит 71 млрд рублей на выплаты ветеранам 71 млрд рублей из федерального бюджета. Такую сумму направят на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказал Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами. Финансовую помощь фронтовикам и труженикам тыла окажут перед юбилеем Дня Победы, 9 мая страна отметит уже 75-ю ее годовщину. Так, для ветеранов предусмотрена единовременная выплата от 50 000 до 75 000 рублей в зависимости от категории. Максимальную сумму получат инвалиды войны, непосредственные участники сражений, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники и ряд других граждан. А это в общей сложности более миллиона человек. Указ еще на прошлой неделе подписал президент России. «У нас 75 лет Победы, поэтому мы, я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 000 рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 000 труженикам тыла», — сказал Владимир Путин, президент России.

При посадке в Усинске у Boeing 737 сломались стойки шасси Несколько тревожных минут пережили пассажиры Boeing 737 в Республике Коми. Лайнер компании UTair, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске. Он ударился о землю хвостом и «брюхом» проехался по взлетно-посадочной полосе. Но, к счастью, трагедии удалось избежать: из 100 человек на борту лишь двое с легкими травмами обратились к врачам. Куда больше пострадал сам Boeing. Известно, что в момент приземления случился резкий порыв ветра — по предварительной версии, еще в воздухе самолет поймал крен, а при посадке стойки шасси подломились. Кроме того, уже на земле произошел небольшой разлив топлива, но пожарные сработали быстро и не допустили возгорания.