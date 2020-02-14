Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности России 14 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле. В середине дня проведет совещание с членами Совбеза. Будут у него и другие рабочие встречи. Ожидается международный телефонный разговор, проинформируем», — передает слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 13 февраля состоялась встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ. Глава государства призвал выверять каждую букву при внесении поправок, передает НСН.