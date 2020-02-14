Найден способ борьбы с особо опасным видом рака

Москва, 14 февраля. Биологи нашли способ обезвредить клетки одного из самых агрессивных типов рака молочной железы — трижды негативного рака груди. Специалисты уточнили, что это заболевание не реагирует на гормональную терапию и химиотерапию, а после лечения много случаев рецидива.

Как пишет MedicalXpress, ученые решили использовать передовую технологию генетического редактирования CRISPR. С помощью этого метода исследователи смогли заблокировать активность одного из двух белков — RUNX2 или CBF-бета.

«Удаление любого из белков останавливало распространение рака, хотя ингибирование CBF-бета имело более сильный эффект», — объяснили они.

При этом если белки активировались, это означает, что раковые клетки снова начали расти. Специалисты добавили, что прежде чем они смогут разработать на основе своего открытия эффективную терапию, им нужно провести множество испытаний.

Ранее американские ученые выяснили, что манго может предупредить развитие рака молочной железы у женщин. Эксперты провели ряд опытов на мышах, чтобы выяснить, каким образом состав манго влияет на обычные и раковые клетки живого организма. В частности, ученые были заинтересованы в поиске идеального лекарства от рака. Результаты эксперимента показали, что после употребления манго разрастание клеток рака молочных желез снижается на 90%.

Полифенолы, находящиеся в составе манго, уменьшают пролиферацию клеток, незараженных раком, примерно на пятую часть. По словам исследователей, полифенолы манго обладают абсолютно уничтожающим эффектом, который является нестандартным для раковых клеток.