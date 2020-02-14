СК назвал причину задержания чиновника в Иркутской области

Иркутск, 14 февраля. Причиной задержания главы Листвянского муниципального образования Иркутской области Александра Шамсудинова стала незаконная выдача разрешения на строительство в границах экологической зоны Байкала. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

В пятницу стало известно о задержании чиновника по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году главой администрации Листвянского муниципального образования разрешения на строительство дома площадью более 1400 квадратных метров в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — говорится в сообщении ведомства.

На основании выданного Шамсудиновым разрешения на участке возле Байкала была построена трехэтажная гостиница. Ранее Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, по итогам которых было возбуждено уголовное дело в отношении Шамсудинова. Также прокуратура проверила законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. Суд принял решение о сносе объекта, который расположен в границах экологической зоны Байкала.