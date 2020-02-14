Британия пригласит Россию на саммит ООН по климату в Глазго

Москва, 14 февраля. Российская сторона будет приглашена на 26-й саммит ООН по климату, сообщила руководитель полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл.

Отмечается, что саммит пройдет в ноябре в шотландском Глазго.

«На конференцию будут приглашены все участники соглашения по климату, основная встреча пройдет в ноябре в Глазго​​​. Это встреча, на которую Россия может направить своих представителей», — рассказала британский дипломат.

Она также добавила, что в Москву будет направлено официальное приглашение.

Россия, по мнению британского чиновника, является одним из ключевых государств для достижения прогресса в вопросах изменения климата.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил предложение модифицировать Договор об Антарктике. По его словам, инициативу изменить согласованный договором режим необходимо рассматривать очень бережно, передавал RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Осаке подтвердил приверженность России парижскому соглашению по климату. Он подчеркнул, что Москва будет выполнять свои обязанности по соглашению в полном объеме, сообщало Федеральное агентство новостей.