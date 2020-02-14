Путин поручил начать подготовку к голосованию по поправкам к Конституции РФ

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственность за подготовку голосования глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

«Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в РФ <…> организацию подготовки проведения общероссийского голосования», — говорится в распоряжении.

Также в документе отмечается, что на это голосование из бюджета выделят не меньше средств, чем на президентские выборы 2018 года.

Напомним, с предложением внести поправки к конституции Владимир Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Тогда же глава государства объявил о необходимости провести голосование по всему пакету поправок, чтобы узнать мнение россиян об изменениях.

По распоряжению Путина была сформирована рабочая группа по подготовке поправок к конституции. В нее вошли более 70 депутатов, сенаторов и общественных деятелей.

13 февраля глава государства провел встречу с членами этой группы. Путин отметил, что за месяц поступило более 500 предложений по поправкам, передает «Царьград». Он назвал это серьезным вызовом для рабочей группы. Также президент призвал выверять каждое слово и букву при внесении поправок, пишет НСН.