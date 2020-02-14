Россияне стали чаще жениться и реже разводиться

Москва, 14 февраля. Россияне в 2019 году официально оформляли свои отношения чаще и реже разводились. Об этом свидетельствует статистика, представленная медиаофисом Всероссийской переписи населения.

В сообщении подчеркивается, что последние «данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными». Статистика говорит о том, что в прошлом году в РФ было заключено почти 917 тысяч браков, а это на 24 тысячи больше, чем показатель двухлетней давности.

«Количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м», — подчеркивается в заявлении.

Также указывается, что чаще всего заключают браки молодые люди в возрастной группе 25–29 лет. Снижение количества разводов объясняется несколькими факторами. В первую очередь, в России «все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов». Кроме того, важно понимать, что на развод люди решаются «и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи».

Эксперты составили рейтинг по количеству зарегистрированных браков. Его возглавила Москва. В прошлом году в российской столице появилось почти новых 79,5 тысяч семей. Этот показатель выше на четыре тысячи, чем было в 2018 году. При этом в Москве наблюдается и снижение числа разводов — до 42,49 тыс. Вторую строчку возглавила Московская область (54,4 тысячи), тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (47 тысяч). В рейтинг также попали Краснодарский край и Ростовская область.

По данным статистики, количество разводов выросло в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чечне — до 1048 случаев.

Напомним, в Москве свыше полутора тысяч пар планируют заключить брак в «красивые даты», а именно 20 и 22 февраля. Большим спросом эти дни пользуются у молодоженов и в других регионах Российской Федерации. В столице в эти даты ЗАГСы будут работать в особом режиме. Экстрасенс и астролог Павсекакий Богданов ранее отметил, что «красивые даты» февраля лучше использовать для проведения медицинских операций, чем для бракосочетания.