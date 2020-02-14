Участники 56-й Мюнхенской конференции рассмотрят пути урегулирования кризиса в Ливии

Мюнхен, 14 февраля. 56-я международная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет сегодня, 14 февраля, в баварской столице. Главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Ливии, Сирия, а также обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Участие в форуме в этом году примет рекордное количество участников из разных стран — около восьми сотен политических и научных деятелей, а также представители различных правозащитных организаций. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мероприятие продлится три дня, в ходе которых кроме ливийского кризиса и обстановки в ближневосточном регионе будут рассматриваться отношения РФ и стран Запада, проект газопровода «Северный поток — 2», ситуация на Украине, вопросы в области европейской политики и мировой торговли, перемены в международном порядке и влияние климатических изменений на безопасность в мире.

Накануне проведения Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, являющийся ее главой, заметил, что в настоящее время во всем мире происходит так много конфликтов и вооруженных столкновений, что для их обсуждения трех дней будет крайне мало. Кроме того, он напомнил о «непростительных промахах» международного сообщества касательно ситуации в Сирийской Арабской Республике и Ливии.

«У нас стало больше кризисов, больше скверных кризисов, больше страшных событий, которые едва ли можно себе представить», — подчеркнул руководитель саммита.

По мнению Ишингера, ежегодно усиливается беспокойство в связи с тем, что мировое сообщество может попросту не справиться с взятием под контроль всех региональных конфликтов. Он считает, что Мюнхенская конференция по безопасности как раз и предназначается для преодоления ее участниками чувства беспомощности.

Ожидается, что на сегодняшний саммит в Мюнхене прибудут порядка 35 глав государств и правительств, около сотни министров обороны и иностранных дел, представители деловых кругов Российской Федерации. В рамках мероприятия пройдет российско-германский бизнес-завтрак, который возглавят Сергей Лавров и его коллега из ФРГ Хайко Маас.

Напомним, действующий по сегодняшний день режим прекращения боевых действий между сторонами ливийского конфликта был введен 12 января текущего года после совместного призыва президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря усилиям российской дипломатии были проведены последующие переговоры в Москве 13 января, которые заложили основу для международной конференции по урегулированию ливийского кризиса в Берлине.