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Участники 56-й Мюнхенской конференции рассмотрят пути урегулирования кризиса в Ливии

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Участники 56-й Мюнхенской конференции рассмотрят пути урегулирования кризиса в Ливии

Мюнхен, 14 февраля. 56-я международная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет сегодня, 14 февраля, в баварской столице. Главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Ливии, Сирия, а также обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Участие в форуме в этом году примет рекордное количество участников из разных стран — около восьми сотен политических и научных деятелей, а также представители различных правозащитных организаций. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мероприятие продлится три дня, в ходе которых кроме ливийского кризиса и обстановки в ближневосточном регионе будут рассматриваться отношения РФ и стран Запада, проект газопровода «Северный поток — 2», ситуация на Украине, вопросы в области европейской политики и мировой торговли, перемены в международном порядке и влияние климатических изменений на безопасность в мире.

Накануне проведения Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, являющийся ее главой, заметил, что в настоящее время во всем мире происходит так много конфликтов и вооруженных столкновений, что для их обсуждения трех дней будет крайне мало. Кроме того, он напомнил о «непростительных промахах» международного сообщества касательно ситуации в Сирийской Арабской Республике и Ливии.

Участники 56-й Мюнхенской конференции рассмотрят пути урегулирования кризиса в Ливии

«У нас стало больше кризисов, больше скверных кризисов, больше страшных событий, которые едва ли можно себе представить», — подчеркнул руководитель саммита.

По мнению Ишингера, ежегодно усиливается беспокойство в связи с тем, что мировое сообщество может попросту не справиться с взятием под контроль всех региональных конфликтов. Он считает, что Мюнхенская конференция по безопасности как раз и предназначается для преодоления ее участниками чувства беспомощности.

Ожидается, что на сегодняшний саммит в Мюнхене прибудут порядка 35 глав государств и правительств, около сотни министров обороны и иностранных дел, представители деловых кругов Российской Федерации. В рамках мероприятия пройдет российско-германский бизнес-завтрак, который возглавят Сергей Лавров и его коллега из ФРГ Хайко Маас.

Участники 56-й Мюнхенской конференции рассмотрят пути урегулирования кризиса в Ливии

Напомним, действующий по сегодняшний день режим прекращения боевых действий между сторонами ливийского конфликта был введен 12 января текущего года после совместного призыва президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря усилиям российской дипломатии были проведены последующие переговоры в Москве 13 января, которые заложили основу для международной конференции по урегулированию ливийского кризиса в Берлине.

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