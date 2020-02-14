Сирия, 14 февраля. Израиль нанес по Дамаску авиаудар - несколько ракетных снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны. Сирийская армия освободила два поселка в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укреплениям боевиков на юго-западе Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на западе Алеппо освободили два поселка, в Идлибе по неподтвержденным данным потеряли БМП и несколько человек при обстреле со стороны боевиков.

Армия Турции и союзные силы: заявили о нейтрализации 63 военнослужащих САА в Сирии, в Идлиб направили конвой подкрепления.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Идлибе подбили из противотанковых ракетных установок БМП армии.

Курдские вооруженные формирования: обменялись ударами с протурецкими силами на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Около полуночи системы ПВО в окрестностях Дамаска были приведены в боевую готовность в связи с обнаружением в воздухе ракет. Сообщается, что несколько снарядов были выпущены по районам Сайид-Зайнаб и у международного аэропорта. По данным РИА Новости, запуск ракет был зафиксирован с помощи ВВС в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Некоторые источники сообщили, что несколько ракет достигли целей. Поступает информация о взрывах в районе торгового центра в районе Кафр-Суса.

Со своей стороны Израиль продолжает отрицать причастность к авиаударам по районам Дамаска и позициям проиранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции и ливанской «Хезболлы» в Сирии.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции продолжает работу ВВС Сирии. Как передает агентство Step News, с воздуха были нанесены точечные удары по опорным пунктам боевиков, которые укрываются в окрестных районах Алеппо в районе Лирамун, а также у поселения Кабтан-аль-Джабаль, деревни Якид-аль-Адас, Урм-ас-Сугра и Аль-Кубра. Отмечаются боестолкновения у западной окраины Алеппо.

Военный конвой ВС Турции из ста едениц транспорта и боевой техники 100 пересек пограничный пункт Кафр-Лусин в направлении Идлиба и Алеппо, как передает источник в Telegram (@idlib_55).

Военный источник приближенный к боевикам оппозиции сообщает, что в результате продолжительных ожесточенных столкновений отрядов «Сирийской национальной армии» и САА, были ранены и убитых несколько членов союзного САА ополчения. У поселка Аль-Мухандсин боевикам удалось подбить БМП залпом из противотанковой установки. Позже медиаресурс Step News сообщил, что после боев сирийская армия заняла окраину Аль-Мухандсина и освободила от отрядов радикалов поселок Урум-ас-Сугра

Провинция Идлиб

Как передают медиаресурсы боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе деревни Дадих на рассвете возобновились бои. По данным боевиков, в результате обстрела из ракетных установок был уничтожен танк сирийской армии.

Министерство обороны Турции заявляет, что за последнее время вовремя боевых действий турецкой армии и союзных группировок было убито 63 военнослужащих сирийской армии в Идлибе. Напомним, в понедельник, 10 февраля, Минобороны Турции сообщило о гибели пяти турецких военнослужащих в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Турецкое военное ведомство сообщило, что в ответ их армия нанесла удары по 115 военным объектам сирийцев, в результате которых были «нейтрализованы» 101 военнослужащих. Со стороны сирийского ведомства и местных источников до сих пор не поступало подтверждений информации о гибели военнослужащих.

Провинция Хасака

На севере Хасаки продолжились столкновения в районе поселка Умм-аль-Кайфа к востоку от Тель-Тамра. Как сообщает новостной портал Alk Habour, ночью артиллерия протурецких отрядов вела огонь по укреплениям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Пока ни одна из сторон не сообщала о своих потерях, понесенных в результате столкновения.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала на севере Сирии операцию «Источник мира», направленную против остатков «Исламского государства»1 и курдских бандформирований, которые с поддержкой сил международной коалиции оккупировали около трети территорий САР.Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. 22 октября в ходе переговоров президентов России и Турции был составлен меморандум о взаимопонимании, согласно которому безопасную зону шириной в 30 километров начали патрулировать конвои военной полиции двух стран. Курдские боевики должны были покинуть данные территории, срыть укрепления и вывести военную технику, однако, до сих пор сохраняют военное присутствие в приграничной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.