Москва, 14 февраля. Россияне, оказавшиеся на морском лайнере Diamond Princess, закрытом на карантин из-за коронавируса нового типа, еще не сдавали тест на наличие возбудителя заболевания. Об этом рассказал пассажир судна Сергей Попов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российские пассажиры не отчаиваются, спокойно ожидая своей очереди на тест.

«Тест еще не сделали, сперва сказали, что будут делать тем, кому за 80. Но мне 80 еще нет, так что я жду, пока придут. А я, пожалуйста, хоть сейчас сдам», — поделился Попов.

Он рассказал, что пока у граждан РФ только проверили температуру тела.

«Ну измеряли температуру. Ну а что температура?! 36. Ничего у нас нет и не будет никогда. Русские никогда не сдаются и ни на что не жалуются», — заявил российский пассажир.

Россиянин также заметил, что соотечественники коротают время на борту лайнера за употреблением вина.

Напомним, лайнер Diamond Princess стоит в японском порту «Йокогама» на карантине, из-за того, что более 100 человек на его борту заражены коронавирусом. Всего на судне находятся приблизительно 3700 пассажиров и членов экипажа, из них 24 — граждане России.

Ранее пассажиры лайнера жаловались на условия содержания. В частности, они были недовольны питанием, нехваткой медикаментов и чистого белья, передавало Федеральное агентство новостей.

О появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения в городе Ухань. По последним данным, жертвами заболевания стали более 1,3 тысячи человек.