Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.

«Вранье», — заявил Дмитрий Песков, комментируя сообщение украинских СМИ.

Напомним, ранее украинская программа «Схема» представила расследование о «поездке» Николая Патрушева в Оман. Журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что секретарь Совбеза РФ якобы прилетел в страну 8 января, когда Владимир Зеленский находился там с официальным визитом. По данным украинских СМИ, президент Украины будто бы вернулся на родину этим же бортом. Также журналисты отмечали, что Зеленский на день задержался в Омане, и связали отсрочку вылета в Киев со «встречей» с Патрушевым.