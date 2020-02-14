Сбербанк прокомментировал сообщения о крупной утечке данных клиентов

Москва, 14 февраля. Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных минимум 20 тыс. своих клиентов, которые якобы можно купить в теневом Интернете.

«Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015–2016 годам, к которой Сбербанк также не имел отношения», — заявил сотрудник кредитной организации в комментарии РИА Новости.

Он также отметил, что по факту появления этой информации проводится внутренняя проверка.

Напомним, об утечке в Сбербанке 13 февраля написала газета «Известия». Сообщалось, что на теневых форумах продаются личные данные минимум 20 тысяч клиентов «Сбера». Личные данные одного клиента (фамилию, имя и отчество, номера счетов, паспортные данные, дату рождения) можно купить за 35 тысяч рублей.

В октябре минувшего года Сбербанк столкнулся с реальным сливом данных клиентов. Тогда выяснилось, что сотрудник банка выставил на торги в DarkNet данные о пяти тысячах владельцев карт. В Сбербанке заверили, что большая часть этих карт уже была неактивна, поэтому клиенты не потеряли деньги.