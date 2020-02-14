«Уральские пельмени» перестали драться

Популярные юмористы из телешоу «Уральские пельмени» рассказали телеведущему Ивану Урганту о конфликтах в коллективе, происходивших за последние 20 лет. Корреспондент Федерального агентства новостей в ходе телефонного интервью узнал у участника творческого коллектива Дмитрия Соколова, есть ли сейчас ссоры между актерами.

Во время телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале шоумены Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица напомнили о драках, которые произошли между участниками шоу за 20 лет. Актеры рассказали о конфликте на репетиции номера про музыкальную группу «Чайф».

«Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». Второй ему говорил: «Слышь, какие они твои друзья, мы твои друзья, понял, козел?». Режиссер попросил повторить еще раз, и тогда Сергей начал смаковать слово «козел», а Максим с каждым разом его все больше передергивал: «Серый, слушай, не говори больше «козел», ладно?». Тогда тот ему отметил: «Хорошо, не буду, козел!» и ударил Максима», — поведал зрителям Сергей Ершов.

По словам шоумена, члены команды чуть не подрались, но участников «Уральских пельменей» удалось разнять. Однако настоящая ссора с дракой произошла в другом случае на свадьбе у общего знакомого. Тогда между Андреем Рожковым и Сергеем Ершовым возник спор о том, кто из них самый «плохой свидетель». Впоследствии словесная перепалка переросла в реальную драку. Однако вовремя подоспевшая мать жениха разняла Рожкова и Ершова. При этом ей сказали, что это была просто репетиция конкурса.

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» и участник одноименного шоу Дмитрий Соколов сообщил, что сейчас между актерами конфликтов нет. Драться, по всей видимости, артисты перестали.

«У нас нормально все в коллективе. Никто не дерется. Мы уже взрослые люди. Атмосфера у нас нормальная», — заявил Соколов в беседе с ФАН.

Кроме того, шоумен уверен, что подробности жизни коллектива не должны выноситься на публику.

«Зачем вообще кому-то это знать?» — выразил свое мнение актер.

Напомним, ранее шоумен Иван Ургант во время своего вечернего шоу высмеял юмористов «Уральских пельменей». Он провел параллель между слухами о закрытии юмористической передачи и информацией о повышении цен на водку.

Также бывший артист развлекательного шоу Вячеслав Мясников объявил об уходе. На своей странице в Instagram он рассказал о том, что «решил бросить юмор».

«Уральские пельмени» — творческий коллектив из Екатеринбурга, работающий в комедийном жанре, был основан в 1993 году. В 2000 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.

С 2009 года «Уральские пельмени» представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС, а также ряд других юмористических проектов. Основная часть актерского состава сложилась еще в 1990-х. Позже в команду был приглашен ряд актеров и актрис.