Дамаск, 15 февраля. Жительница сирийского Алеппо, пострадавшего в результате многочисленных террористических актов, рассказала специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о произволе боевиков.

«Мы — жители Тадифа. У нас было все хорошо, за 250 сирийских лир мой сын мог купить газовый баллон, который помогал нам жить неделями. Потом пришли террористы, и нам пришлось покинуть наши дома. Мы потеряли наше имущество и переехали в Салах ад-Дин», — пожаловалась женщина.

По ее словам, жизнь в Салах ад-Дине первое время тоже была не сахар: повсюду летали бомбы, падали ракеты. Мирные жители то и дело натыкались на мины, спрятанные террористическими группировками. Однако последние два года в Салах ад-Дине установилась мирная жизнь, люди перестали находиться в вечном страхе.

«Мой ребенок ходит за хлебом спокойно. Слава богу. У нас есть вода и электричество. Пусть Аллах хранит нашего президента, наших детей и нашу армию. Нам уже не так страшно, как было раньше. Пусть Аллах хранит сирийскую армию и президента. Надеемся, что в скором времени наступит мир», — подчеркнула сирийка.

Она также отметила, что помощь российской армии в антитеррористической операции на территории сирийской республики была неоценима: «ВКС РФ решили много конфликтов, до этого люди просто убивали друг друга. Слава богу».

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает успешную военную операцию в районах провинции Идлиб и провинции Алеппо, которая была начата по многочисленным просьбам мирных жителей — люди страдали от постоянных атак террористов, которые не желали соблюдать режим перемирия в регионе.

Ранее стало известно, что сирийская правительственная армия взяла под свой контроль турецкий наблюдательный пункт в городе Аль-Эйс в южной части провинции Алеппо после того, как войска Анкары полностью покинули его и направились в сторону аэропорта Тафтаназ в окрестностях Идлиба.