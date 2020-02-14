Режиссер нового фильма о Бэтмене показал Паттисона в костюме супергероя

Москва, 14 февраля. Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал короткое видео, на котором голливудский актер Роберт Паттинсон облачен в костюм супергероя. Ролик появился на YouTube.

На кадрах можно увидеть эмблему с летучей мышью и маску Темного рыцаря. Паттинсон стоит на красном фоне.

При этом Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем, так как тот не обладает суперспособностями.

Артисту предстоит сыграть персонажа в новом фильме Мэтта Ривза. Кинокомпания Warner Bros официально утвердила британского актера Роберта Паттинсона, получившего известность благодаря мелодраме «Сумерки», в роли Бэтмена.

Студия выбирала между ним и другим английским актером Николасом Холтом, который исполнил роль Зверя в перезапуске «Людей Икс». Однако режиссер будущего фильма о Темном рыцаре Мэтт Ривз настоял на том, чтобы Бэтменом стал именно Паттинсон.

Однако Паттинсон считает, что его герой — это просто Брюс Уэйн, смышленый и богатый человек с обостренным чувством справедливости и большим набором гаджетов.

Новая картина про Бэтмена должна выйти на экраны 25 июня 2021 года. Роль дворецкого Альфреда Пенниуорта, ближайшего соратника Брюса Уэйна, сыграет Энди Серкис, роль Женщины-кошки исполнит Зои Кравиц, Пингвина — Колин Фаррел, Загадочника — Пол Дано.

Фильм, который, как ожидается, станет частью трилогии, расскажет о молодых годах миллиардера Брюса Уэйна, который только пробует себя в роли защитника Готэма. Поэтому на главную роль искали актера, которому чуть больше 30 лет.