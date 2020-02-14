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Вечеринка с криками «Жизнь ворам!» грозит тюменским силовикам кадровыми чистками

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Вечеринка с криками «Жизнь ворам!» грозит тюменским силовикам кадровыми чистками

Тюмень, 14 февраля. Масштабная служебная проверка проводится в силовых структурах Тюменской области после вечеринки сотрудника Следственного комитета Рафика Аглиуллина с лозунгами «АУЕ» и «Жизнь ворам!». Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

В соцсетях появилось видео с вечеринки в честь повышения Аглиуллина в звании до майора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, следователь выкрикивал популярные криминальные лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ». На празднике в честь повышения присутствовали прокурор и судья.

Как сообщил источник ФАН, сотрудникам силовых структур запрещено выкладывать в Сеть ролики подобного содержания.

«По внутренним распоряжениям, сотрудникам нельзя вообще выкладывать фотографии подобного рода в Сеть. Это автоматическая проверка», ― отметил источник.

В СКР рассказали, что в ходе проверки будет дана объективная и принципиальная оценка поведению сотрудников и приняты жесткие меры реагирования. Источник Ura.ru отметил, что массовая проверка затронет страницы сотрудников силовых структур в соцсетях и личные связи. По факту проверки будет проведена кадровая чистка.

Ранее в СКР сообщили, что Аглиуллин, отмечавший повышение под лозунг «АУЕ», уже уволен за нарушение присяги. Зачинщик торжества, объясняя свою выходку, сослался на нетрезвое состояние. Аглиуллин принес извинения сотрудникам полиции.

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