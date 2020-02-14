Политолог Еремеев призвал создать российскую мировую сеть влияния в противовес Facebook и Twitter

Facebook и Twitter были оштрафованы Таганским судом Москвы на 4 миллиона рублей каждая за отказ перенести серверы с данными россиян на территорию РФ, как того требует закон. Выплаты должны быть проведены в течение 60 дней, а затем, если требования Роскомнадзора все так же не будут удовлетворены, на соцсети будет наложен повторный штраф — на этот раз в размере 18 миллионов рублей.

Однако одними лишь денежными взысканиями проблему иностранного вмешательства, которое США осуществляет через Facebook и Twitter, не решить. В условиях информационного общества поток пропаганды, обрушивающийся на Россию, можно перебить только встречным потоком объективной правдивой информации, заявил в интервью Федеральному агентству новостей доктор экономических наук, кандидат политических наук, профессор и ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев.

«Надо помнить старое правило контрпропаганды, известное еще со времен Советского Союза: если подается один сигнал, то для того, чтобы погасить его, требуется удесятеренная энергия. Условно говоря, если люди запустили неправильную новость, ложный слух, то, чтобы снять возникший негативный эффект, нужно приложить огромные усилия — ведь прежняя информация уже успела укорениться в сознании ее потребителя. Только так одну мифологему можно заменить другой — и это довольно сложный процесс», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, неслучайно отцы пропаганды — те, кто занимается психологией политических слухов — резонно говорят о том, что в обществе существуют так называемые информационные поляны, поделенные на страты восприятия. И если государственные СМИ хотят эффективно внедрять правдивые данные в сознание людей, на каждой из этих страт нами должны быть расставлены определенные «маячки» — или, говоря иначе, следует выходить на те или иные вопросы и проблемы с разных ракурсов.

«Человеку, живущему в огромном информационном потоке, очень трудно сосредоточиться на чем-то определенном. Для того, чтобы его сознание зацепилось, нужно дать ему и что-то новенькое, и одновременно то, что ему хорошо знакомо. Именно поэтому так важно, чтобы свежая информация ложилась на систему уже сложившихся стереотипов — иначе она просто пробегает мимо его внимания», — уверен профессор.

Еремеев привел яркий пример отработки разных информационных полян западной пропагандой в период наиболее жесткого противостояния СССР и США.

«Существовали четкие ролевые функции между «Голосом Америки», ВВС, «Радио Свободы» и целым рядом регионально выстроенных программ национального характера. И они все грузили сознание населения», — заявил эксперт.

Собеседник ФАН убежден, что и Россия сегодня должна иметь такую же разветвленную сеть влияния — одного Russia Today, который Запад активно блокирует, не допуская его вещания на своей территории, недостаточно, ведь это лишь «маячок» на одном из сегментов информационной поляны.