Муниципальный депутат из Петербурга предложил внести в конституцию запрет ЛГБТ-групп

Санкт-Петербург, 14 февраля. В Петербурге глава муниципального собрания округа Лиговка-Ямская Вадим Войтановский направил свои идеи в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Своими предложениями депутат поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Мы поддерживаем полностью инициативу президента. Есть ряд дополнений. Часть из них региональным законодательством уже предусмотрены, мы бы хотели их закрепить в конституции», — рассказал Войтановский.

Депутат считает, что в Конституции РФ должен быть введен запрет на существование и деятельность ЛГБТ-сообществ и отдельных их членов в публичной сфере, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления. По его мнению, необходимо также ввести запрет пропаганды вовлечения молодежи и подрастающего поколения в данные «секты».

«Для нашего государства это неприемлемо. Где-то это исторически считается нормой. Но это не наша культура. Это то, что нам пытается навязать Запад».

Не менее важным для закрепления в Конституции РФ является упрощенный механизм отставки губернатора и глав муниципальных образований по решению региональных органов законодательной власти. Кроме того, в основной закон следует внести право на избрание председателей региональных парламентов городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) на основе представления данной кандидатуры президентом РФ.

Вадим Войтановский среди дополнений предложил проводить индексацию пенсий и социальных выплат не реже одного раза в год. Он отметил, что обязательным условием должно быть изменение по курсу величины индекса роста потребительских цен за предыдущий год. По мнению депутата, в поправках следует указать, что минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могут быть ниже прожиточного минимума, который гарантирует удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также предоставляет доступ к образованию, культурным ценностям и проезду на общественном транспорте. В случае внесения изменений в конституцию выборы председателей региональных парламентов в городах федерального значения в 2021 году пройдут в новом формате.