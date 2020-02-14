Путин пообещал, что ЧМ по санному спорту в Сочи пройдет на самом высоком уровне

Москва, 14 февраля. Российский президент Владимир Путин поздравил участников и организаторов чемпионата мира по санному спорту — 2020 с открытием соревнований.

Чемпионат мира по санному спорту состоится в Сочи с 14 по 16 февраля. Путин подчеркнул, что соревнования пройдут на самом высоком, победном уровне. Соответствующая телеграмма появилась на официальном сайте Кремля.

Президент России выразил уверенность в том, что «эти масштабные, престижные соревнования станут важным событием для спортсменов и многочисленных болельщиков».

«Пройдут на самом высоком организационном, победном уровне, ведь его участники будут состязаться на легендарной санно-бобслейной трассе, где установлены рекорды Олимпийских игр, чемпионата Европы и этапов Кубка мира по санному спорту», — подчеркнул лидер РФ.

Он также заметил, что грядущие соревнования останутся в памяти болельщиков. По словам Путина, чемпионат запомнится накалом честной и красивой борьбы. Президент пожелал успехов и всего самого наилучшего.