Экс-глава Калужской области Артамонов перешел в Совет Федерации

Калуга, 14 февраля. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что переходит в Совет Федерации РФ.

Соответствующее заявление прозвучало на церемонии представления ременно исполняющего обязанности главы региона Владиславы Шапши. Об этом пишут «Известия».

«Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности», — отметил Артамонов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, который занимал должность мэра Обнинска. Артамонов ранее рассказал, почему решил покинуть свой пост. По словам Артамонова, уход по собственному желанию связан с его «приличным» возрастом.