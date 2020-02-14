Миро обрушилась с критикой на новое шоу Собчак на Первом канале

Москва, 14 февраля. Новая программа телеведущей и светской львицы Ксении Собчак на Первом канале «Док-Ток» полностью провалилась, заявила известный блогер Лена Миро. Об этом она написала в своем блоге в LiveJournal.

Премьерный выпуск шоу Александра Гордона и Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале, после которого телезрители оставили множество негативных отзывов в социальных сетях, показали 10 февраля. В первом выпуске программы речь шла о деле сестер Хачатурян, убивших отца за насилие.

Как уточнила Миро, она неделю не трогала Собчак, чтобы не быть «злым мальчиком, который заявился на праздник и крикнул правду: король-то голый!».

По мнению блогера, Собчак давно хотела попасть на Первый канал и ради этого предала свои принципы и людей, доверявших ей. Миро считает, что Собчак «провалилась под лед и ушла на дно».

«Программа Ксении провалилась. И объективно — по рейтингам, и субъективно — и друзья, и враги говорят, что скучно», — написала она.

По мнению блогера, программа не отличается оригинальностью идеи.

«Программу просто сперли один в один у телеканала RTVi, назвав плагиат чистейшим совпадением. Но, может быть, Ксения смогла привнести в передачу что-то свое — красивый хайп, сенсации, умную журналистику?» — уточнила она.

При этом она напомнила, что похожие передачи есть и на Первом канале, и на «Россия-1».

«Зачем еще один клон — неудачный клон довольно рейтинговых проектов?» — задалась она вопросом.

Миро добавила, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст был вынужден принять Собчак на работу.

«Еще осенью Константин Львович слил Ксюшу. Уж он-то, профессионал, понимает, что Собчак никакая. И рейтинги прошедшей недели все это подтвердили — люди не смотрят передачу Собчак, потому что вышла дрянь», — продолжила Миро.

Миро считает, что передача телеведущей продержится до конца сезона, так как она — «даже не программа а ля Малахов, а трансляция из публичного дома 2 и «Давай поженимся».