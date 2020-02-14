Около двух тысяч медиков заразились коронавирусом в Китае

Пекин, 14 февраля. Около двух тысяч медиков заразились коронавирусом в КНР, шесть из них стали жертвами инфекции. Об этом рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь на пресс-конференции.

«По состоянию на 24.00 (19.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли», — сообщил он.

Цзэн Исинь подчеркнул, что число зараженных среди медработников продолжает увеличиваться.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. На данный момент число жертв инфекции превысило 1,3 тысячи человек. Большинство смертельных случаев зафиксировано в провинции Хубэй, пишет Infox.ru. Общее количество зараженных по всему миру составляет более 64 тысяч человек.

В России были зарегистрированы два заболевших с коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся являются гражданами КНР, они уже выздоровели.

Чтобы не допустить распространения инфекции, в нашей стране принимают ряд мер. Так, в столичном аэропорту «Шереметьево» усилили санитарно-карантинный контроль, сообщает «Царьград».

Ранее российский научный центр «Вектор» разработал тест для выявления коронавируса. Тест-системой обеспечены все региональные организации Роспотребнадзора, передает RT.