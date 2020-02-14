Встреча Лаврова и Чавушоглу запланирована на 16 февраля

Москва, 14 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу 16 февраля в Германии. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что встреча состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Встреча планируется в воскресенье», — заявили в МИД России.

Предполагается, что одной из тем переговоров Лаврова и Чавушоглу будет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Обстановка в регионе накалилась после того, как российские и турецкие силы предприняли попытку ввести режим прекращения огня. В ответ террористы увеличили боевую активность, обстреливая жилые кварталы и социальные объекты. В результате атак погибли военнослужащие из России и Турции. Сирийская арабская армия на действия экстремистов ответила успешным наступлением, взяв под контроль стратегически важный город Серакиб.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва намерена продолжать контакты с турецкой стороной по вопросу урегулирования ситуации в Идлибе, на данный момент формируется график переговоров.

Напомним, 13 февраля ситуацию в Сирии обсудил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Во время телефонного разговора военачальники уделили особое внимание событиям в провинции Идлиб, передавало Федеральное агентство новостей.