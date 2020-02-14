Обнародованы итоги муниципальных выборов в Камеруне

Камерун, 14 февраля. Согласно опубликованным наблюдательными комиссиями результатам голосования, на муниципальных выборах в Камеруне, которые прошли в воскресенье 9 февраля, победило правящее Народно-демократическое движение Камеруна (НДДК). Об этом сообщает информационное издание Синьхуа.

В выборной гонке приняли участие более 30 политических партий — НДДК получило большинство голосов. Стоит отметить, что при этом в Конституционный совет было подано несколько петиций с требованиями об отмене выборов или пересчета голосов в некоторых муниципальных советах.

Вопреки угрозам вооруженных группировок из нестабильных англоязычных регионов страны, власти выразили удовлетворение прошедшими власти.