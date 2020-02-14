ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье

Москва, 14 февраля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Московской области члена законспирированной ячейки, финансирующей боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

В ходе задержания сотрудники ФСБ обнаружили у финансиста ИГ1 мобильные телефоны, множество банковских карт и другие доказательства переправки средств боевикам. По данным службы, житель Подмосковья 1986 года рождения отправил террористам более 25 млн рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей», ― сообщили в ведомстве.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». На данный момент продолжаются следственные действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.