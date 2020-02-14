Сборку первого серийного Ил-114-300 начали в России

Москва, 14 февраля. Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России. Об этом проинформировали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«РСК «МиГ» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114–300, производимого по серийным технологиям», — говорится в сообщении.

Создание самолета реализуется в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК. В пресс-службе корпорации отметили, что семь отсеков фюзеляжа было изготовлено на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде. В ближайшее время их передадут для основной сборки.

В кооперации по изготовлению самолетов принимают участие серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Планируется, что финальная сборка будет проходить на производственных площадях РСК «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе имени Воронина.

Генеральный директор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко подчеркнул, что в прошлом году было инвестировано более 400 млн рублей. Их направили на подготовку производства к исполнению программы Ил-114.

«Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса — одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», — заметил он.

По словам Тарасенко, в настоящее время идет работа с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве. Эта синергия является ярким примером успешной кооперации по данному проекту, резюмировал он.

Минпромторг РФ в октябре прошлого года рассказал о запуске серийного производства Ил-114-300. Самолет предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. На борту нового воздушного судна есть цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Он обеспечивает взлет и посадку в метеоусловиях, которые соответствуют категории II ИКАО. Планируется, что производство таких самолетов будет поставлено на поток в 2021 году.