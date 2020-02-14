ФСБ задержала в Подмосковье финансиста ИГ, отправившего террористам 25 млн рублей

Москва, 14 февраля. Сотрудники ФСБ задержали в Московской области финансиста запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

Отмечается, что спонсор собрал и отправил террористам более 25 миллионов рублей.

«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

Кроме того, силовики вскрыли «схему и механизмы финансирования боевиков», посредством которых денежные средства направлялись адресату.

По факту выявленного преступления возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. О других членах законспирированной ячейки не сообщается.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ гражданина Украины из-за шутки про теракт в Приморье. Мужчина рассказал своему знакомому, что хочет приобрести оружие и устроить теракт в городе Арсеньев. Данные о подготовке террористического акта не подтвердились, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.