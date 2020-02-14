Депутат Дорохин назвал «хорошим признаком» панику в Пентагоне из-за российского гиперзвука

В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады на фоне развития новейших российских гиперзвуковых ракет «Авангард». Американские военачальники паникуют из-за отставания от России по разработкам гиперзвукового оружия и его наличия на вооружении Минобороны, уверен депутат Госдумы Павел Дорохин.

По словам замглавы Пентагона по закупкам и техническому обеспечению Алана Шаффера, США следует уделить внимание модернизации ядерной триады, в числе которой стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные авианосцы. Вдобавок к этому российское гиперзвуковое оружие он назвал угрозой для Вашингтона. Он подчеркивает, что ракетные комплексы типа «Авангард» создают давление на оборону США и на ядерную триаду страны.

«И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов», — заявил Шаффер.

Кроме того, в настоящее время Россия и Китай совместно якобы разрабатывают вооружение, хотя страны уже располагают достаточным количеством ракет для сдерживания, говорит сотрудник Пентагона. Американский военный уверен, что Москва и Пекин бросают Вашингтону вызов, поэтому Америка должна «быть готова обороняться от этих вооружений и предложить системы ответного удара».

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин считает, что повышенное внимание к российскому гиперзвуковому оружию со стороны Соединенных Штатов связано с «состоянием шока» Пентагона по причине наличия его у России.

«Они опоздали. В США долго говорили о том, что у них доктрина разработана с учетом молниеносного ядерного удара на основе гиперзвукового оружия, которое еще находилось в разработке. Мы к этому времени уже его разработали и начали поставлять на вооружение. Когда Владимир Путин об этом заявил, то они были в шоке от его слов. Потом показали дополнительные материалы о том, как разворачивается гиперзвуковое оружие. После этого у них [Пентагона] началась легкая внутренняя и внешняя паника», — рассказал Дорохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Американское военное ведомство будет пытаться получить финансовую поддержку у Конгресса, чтобы ускорить разработку такого оружия у себя, полагает парламентарий.

«Сейчас они будут под предлогом угрозы России и Китая выбивать деньги, чтобы достичь результатов таких же как у нас. На это у них уйдет достаточно времени, так как мы уже опередили США. Я думаю, что когда наш вероятный противник про нас так отзывается, то это хороший признак. Значит мы действительно умеем работать в оборонительном плане», — подчеркнул Дорохин.

По словам депутата, в Пентагоне специально трактуют разработку современных вооружений российским военно-промышленным комплексом как вызов Вашингтону.

«Мы никому не угрожаем, это они так считают. Они бросали вызов нам и говорили о глобальном ударе обычными вооружениями по нашим ядерным центрам. А сейчас получается, что мы в состоянии быстрее ударить, чем они. Вот такая у них дилемма».

Ранее в Пентагоне сообщили о сроках испытаний гиперзвукового оружия. Как указал глава стратегического командования США Чарльз Ричард, США приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году. Ричард назвал 2020 год «ключевым для разработки гиперзвукового оружия». Пентагон, по его словам, «начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства гиперзвуковых систем».

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.