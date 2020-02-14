Москва, 14 февраля. Росконтроль в День всех влюбленных назвал лучшие шоколадные конфеты с ликером. Подробный анализ лакомства пяти брендов появился на официальном сайте организации.

Эксперты изучили продукцию Ferrero / Mon Cheri, Dy`Nastie / «Династия», Vobro / Cherry Passion, Carla и Pergale chocolates. Все эти конфеты состоят из трех равноправных частей — вишни, ликера и шоколада. Однако в некоторых та или иная составляющая превалировала. Например, в Pergale chocolates оказалось больше ликера — 57,3%, но меньше всего шоколада — только 30%. В Dy`Nastie — 31% ягод и 11% ликера. Меньше всего вишневой начинки (10,5%) в конфетах Carla, зато 63,7% шоколада.

По мнению специалистов, самой высокой оценки заслуживают литовские конфеты Pergale chocolates. На втором месте Mon Cheri. Однако у них есть минус — слишком выраженный спиртовой вкус. У Dy`Nastie начинка чрезмерно сладкая, но нет алкогольного послевкусия.

Члены комиссии Росконтроля подчеркнули, что все конфеты безопасны, правда, к одному образцу было серьезное замечание. Это конфеты бренда Carla, маркировка которых вводит покупателей в заблуждение: на упаковке говорится, что общее содержание сухих веществ какао в конфетах составляет 70%, а по факту — 46%, уточняет «Федерал Пресс».