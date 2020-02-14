Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 14 февраля. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз», — сказал представитель ДНР.

Он также уточнил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Всего силовики применили 25 боеприпасов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе были образованы две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска. Несмотря на то, что сторонам удалось договориться о перемирии, украинские силовики до сих пор продолжают обстреливать территорию ДНР и ЛНР.

Внутриукраинский конфликт обсуждался в декабре на саммите стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что Киев выполнит все договоренности, достигнутые на этой встрече, сообщает «Царьград». Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть план по проведению выборов в Донбассе.