Путин предложил присвоить Московскому университету управления имя Лужкова

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении столичному вузу имени Юрия Лужкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы […] о присвоении имени Юрия Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Московский городской университет управления правительства Москвы», ― сказано в документе.

Кроме того, глава государства предложил установить мемориальную доску на доме, где жил экс-мэр столицы, а также провести другие мероприятия, посвященные увековечению памяти Юрия Лужкова.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался в декабре прошлого года на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил его отпевание в храме Христа Спасителя. Владимир Путин посетил церемонию прощания с политиком. Глава государства появился скромно, не стал произносить речь. Возложил букет красных роз, перекрестился, затем подошел и обнял членов семьи бывшего мэра.

Лужков возглавлял Москву 18 лет и считался одним из самых влиятельных политиков современной России. Ранее Путин поручил сформулировать предложения по увековечению памяти Лужкова.