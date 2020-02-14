Историк назвал желание переписать историю частью информационной атаки Запада на Россию

Москва, 14 февраля. Искажение западными странами результатов Второй мировой является частью их информационной войны против России, заявил историк Евгений Гурьев. Об этом он рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Как уточнил эксперт Федеральному агентству новостей, это очередной этап военно-политического, геополитического противостояния между разными странами.

«Информационную войну никто не отменял — она существует со времен Древнего Рима, в принципе, как политический феномен. Сейчас она используется как оружие для манипуляций, изменения мирового мнения», — подчеркнул специалист.

Недавно Варшава заявила, что Германия и Советский Союз якобы несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. Эксперт подчеркнул, что у Польши «всегда была своя позиция».

«Русофобия и «антироссия», как термин, у Польши со времен великого княжества Литовского и Ивана Грозного. В позиции Польши нет ничего нового», — сказал он.

По мнению историка, дополнительным поводом для попыток переписать историю для Польши стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут праздновать 9 мая 2020 года.

Напомним, что в последнее время многие иностранные политики предпринимают попытки переписать историю. Особенно в этом преуспела Украина, которая объявила героями националистов, сотрудничающих с гитлеровскими войсками во время Второй мировой войны. В январе, к примеру, власти Ивано-Франковска устроили торжественное погребение украинца Михаила Мулика, который был участником дивизии СС «Галичина».

А президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и повесил на него ответственность за Холокост.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского предательством своего же народа. По ее словам, украинский лидер фактически уравнял Советский Союз и Третий Рейх, возложив равную ответственность как на преступника, так и на жертву. Захарова обратила внимание на то, что попытки переписать историю могут подорвать итоги Нюрнбергского трибунала.