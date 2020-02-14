Сирийские власти восстанавливают освобожденную от боевиков трассу М5

Дамаск, 14 февраля. В районе сирийских городов Хан-Шейхун и Маарет-ан-Нуман началось восстановление стратегически важной международной трассы Хама — Алеппо, более известной как М5. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Всеми работами на трассе занимается главное управление транспорта в провинции Хама: сотрудники устраняют последствия вандализма, оставленного после террористических группировок.

Управление проверило состояние международной автомагистрали на оси Хан-Шейхун и Маарет-ан-Нуман до города Маардабса, очищая ее от мусора и обломков, которые препятствуют движению автомобилей с сирийскими беженцами, возвращающимися в родные пенаты. Безопасность на дорогах стала основной причиной появления массового потока людей, желающих принять участие в восстановлении региона.

Ремонтным бригадами уже удалось подготовить участки дороги от конца города Хан-Шейхуна до Маардабса. Это дорога занимает 62 км. Им также удалось расчистить трассу, ведущую от Хамы до Маарет-ан-Нумана и от Мрейи до Марады, это порядка 19 км.

В ходе пресс-конференции министр транспорта Сирии Али Хаммуд заявил о разработке плана восстановления международной дороги, которая будет готова к официальному открытию после ремонта и проверки инженерными подразделениями сирийской правительственной армии.

Министр транспорта также проинспектировал работу сотрудников машинно-технических мастерских в филиале Генерального управления автомобильного транспорта в Хаме, которые сейчас осуществляют вывоз мусора и занимаются восстановлением международной дороги.

Вся работа была разделена на три этапа, которые включают в себя очистку дороги, вывоз оставшихся от террористов боеприпасов, восстановление участков трассы, подвергшихся непосредственному нападению незаконных вооруженных группировок, а также выравнивание выбоин и канавок, образовавшихся в результате обстрелов террористов.