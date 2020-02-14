В Северной Осетии на даче экс-прокурора откопали труп его жены с пробитой головой

Владикавказ, 14 февраля. Труп женщины обнаружили на даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева. Тело было зарыто в огороде. Оказалось, что погибшая — это пропавшая жена бывшего чиновника Ирина Боженко.

Ей было 45 лет. Об исчезновении женщины в январе в полицию заявила ее сестра. Боженко была объявлена в розыск. Правоохранители приехали на дачу супруга исчезнувшей. В первый раз они не обнаружили ничего. 13 февраля был проведен второй обыск, в ходе которого один из полицейских обратил внимание на странный холм на придомовой территории. Когда у Чельдиева попросили объяснить, что это, и дать лопату, он стал нервничать и заявил, что Боженко якобы сама упала и ударилась головой.

Тело достали на поверхность, отправили на экспертизу. По предварительным данным, причиной смерти стал удар железным прутом по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Чельдиев был задержан сразу после того, как в огороде раскопали труп его жены. Он уже написал явку с повинной. Сегодня суд изберет меру пресечения в отношении экс-прокурора, сообщает телеканал «360».