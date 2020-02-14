Роспотребнадзор создал тест для выявления коронавируса

Москва, 14 февраля. Российский научный центр «Вектор» разработал тест для выявления коронавируса нового типа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что данные тест-системы уже зарегистрированы.

«Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй, тогда всех зараженных объединяло отношение к рынку морепродуктов. Руководство КНР было вынуждено ввести режим карантина в регионе, являющемся эпицентром распространения заболевания, чтобы остановить эпидемию.

По последним данным, жертвами нового коронавируса стали более 1,3 тысячи человек. Общее количество заразившихся составляет свыше 63,8 тысячи человек, более 500 из них заболели за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что китайские врачи нашли способ борьбы с коронавирусом 2019-nCoV, который уже эффективно применяется при лечении пациентов. Зараженным переливают плазму из крови людей, организм которых оказался способным побороть заболевание, передавало Федеральное агентство новостей.