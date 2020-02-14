НХЛ объяснила, почему засчитала спорный буллит Панарина

Вашингтон, 14 февраля. Буллит российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче против «Миннесоты Уайлд» вызвал массу споров. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объяснила, почему буллит был засчитан.

Игра «Миннесоты» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялась минувшей ночью и завершилась победой гостей. Самым ярким моментом игры стал буллит Панарина ― хоккеист устроил настоящее ледовое шоу и отправил шайбу в ворота противника.

Однако огромное количество обманных маневров заставило судей несколько раз пересмотреть момент на наличие нарушений. По правилам, во время исполнения хоккеист не должен останавливаться, а шайба должна двигаться вперед. В итоге судьи пришли к выводу, что буллит был исполнен без нарушений.

Решение судей разделило поклонников игры на два лагеря. Некоторые настаивают на том, что взятие ворот нужно было отменить. НХЛ опубликовала заявление, в котором объяснила, почему спорный буллит Панарина был засчитан.

«После видеопросмотра было установлено: Панарин сохранял шайбу в постоянном движении к воротам, следовательно, гол засчитан согласно правилам», — говорится в сообщении.

Болельщики «Миннесоты» негодуют. Они уверены, что шайба двигалась назад.

«Гол нельзя было засчитывать, шайба явно двигалась назад», ― возмутился @Islesfan_26.

«Так нельзя. Гол должен был быть отменен. Отвратительная работа НХЛ», — написал @nikkijcrew.

Фанаты «Рейнджеров» призвали недовольных работой НХЛ болельщиков «Миннесоты» принять поражение.