СК запросил у Канады материалы по делу об убийствах в Ейском детдоме в 1942 году

Москва, 14 февраля. Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у властей данные о Гельмуте Оберлендере, которого подозревают в причастности к данному преступлению.

Об этом говорится в публикации на сайте ведомства. Отмечается, что следователи запросили у компетентных органов Канады правовой помощи. Они обратились к ним с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера.

Российские следователи расследуют уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Геноцид». Дело было возбуждено после обнародования Федеральной службой безопасности архивных материалов об убийствах в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.

В исторических документах говорилось, что члены зондеркоманды СС-10 «а», применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Согласно архивным данным, в 1942-1943 году Третий Рейх направил на территорию Краснодарского края зондеркоманду СС-10 «а» во главе с Куртом Кристманом с целью проведения карательных операций. При себе у нацистов были мобильные газовые камеры для осуществления казней на месте.

9 и 10 октября 1942 года оккупанты совершили массовое убийство воспитанников детдома Ейска. В газовых камерах были убиты как минимум 214 ребенка, чьи тела позже обнаружила Красная армия при освобождении Кубани. Помимо непосредственных исполнителей к преступлению имеют отношение начальник гестапо в Ейске обер-лейтенант Бедедекер, комендант Ейска Кандлер и врач гестапо Штраух.

Следственный комитет подчеркнул, что в своем решении возбудить уголовное дело он опирается на нормы международного права и российское законодательство. Ведомство напомнило, что убийство мирных жителей во время войны является преступлением против человечности и не имеет срока давности.