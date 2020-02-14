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Бабкина показала фото с молодым любовником на отдыхе

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Бабкина показала фото с молодым любовником на отдыхе

Москва, 14 февраля. Народная певица Надежда Бабкина продемонстрировала поклонникам идиллию со своим молодым любовником — Евгением Гором. Несколько снимков с отдыха в Майами артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях исполнительница предстала перед подписчиками в сверкающем мини-платье.

«Погостили с Женей у друзей, и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на родину. Романтика!» — написала Бабкина.

Бабкина показала фото с молодым любовником на отдыхе

Подписчики артистки обратили внимание, что на снимках она выглядит моложе своего избранника. Многие поклонники Бабкиной считают, что любовь положительно отразилась на ее внешности.

«Теперь Женя старше Нади», — пошутила vsologub.

«Какие молодцы! Это настоящая любовь», —  написала russkii_style_mbuc_ktc_stupino.

«Вот красотка! Что делает любовь с женщиной!» — отметила kulinkainsta_blog.

«Надежда! Как приятно вас видеть рядом с Евгением! Вы невероятно красивая пара!» — восхитилась sutiagina33.

«Как вы прекрасно смотритесь! Счастья, удачи, любви!» — пожелала natalisdomini_art.

Ранее в Интернете появилось фото с Надеждой Бабкиной, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным. Пользователи Сети заподозрили, что Пугачева и Бабкина посещают одного пластического хирурга. Кроме того, некоторые комментаторы назвали Галкина «внучком», а заслуженных артисток — его «бабусями».

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Источник: Instagram
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