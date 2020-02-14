Бабкина показала фото с молодым любовником на отдыхе

Москва, 14 февраля. Народная певица Надежда Бабкина продемонстрировала поклонникам идиллию со своим молодым любовником — Евгением Гором. Несколько снимков с отдыха в Майами артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях исполнительница предстала перед подписчиками в сверкающем мини-платье.

«Погостили с Женей у друзей, и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на родину. Романтика!» — написала Бабкина.

Подписчики артистки обратили внимание, что на снимках она выглядит моложе своего избранника. Многие поклонники Бабкиной считают, что любовь положительно отразилась на ее внешности.

«Теперь Женя старше Нади», — пошутила vsologub.

«Какие молодцы! Это настоящая любовь», — написала russkii_style_mbuc_ktc_stupino.

«Вот красотка! Что делает любовь с женщиной!» — отметила kulinkainsta_blog.

«Надежда! Как приятно вас видеть рядом с Евгением! Вы невероятно красивая пара!» — восхитилась sutiagina33.

«Как вы прекрасно смотритесь! Счастья, удачи, любви!» — пожелала natalisdomini_art.

Ранее в Интернете появилось фото с Надеждой Бабкиной, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным. Пользователи Сети заподозрили, что Пугачева и Бабкина посещают одного пластического хирурга. Кроме того, некоторые комментаторы назвали Галкина «внучком», а заслуженных артисток — его «бабусями».