Ведущую Николаеву поблагодарили за защиту дочери Волочковой «от борделя великой балерины»

Москва, 14 февраля. Подписчики телеведущей Елены Николаевой высказались по поводу ее теплых отношений с дочерью Анастасии Волочковой.

Дочь российской балерины в очередной раз появилась на публике с мачехой.

14-летняя Ариадна пришла на премьеру фильма «Лед-2» с ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой, которая является гражданской женой отца девочки, Игоря Вдовина. Волочкова не раз говорила, что подростковый возраст дочери дает о себе знать, и ей непросто наладить с ней отношения.

Ариадна уже не раз посещала светские мероприятия с Николаевой. К примеру, они вместе появились на премьерах картин «Король Лев» и «Девушки бывают разные». Новогодние каникулы девушка также ровела в кругу отца и его возлюбленной, в то время как мать отдыхала в Таиланде.

Подписчики восхитились образами Ариадны и Елены.

«Девочки, вы чудесны!» — написала iren.klochkova под снимком, выложенном в профиле телеведущей.

«Какие вы красивые и милые! Любуюсь!» — поддержала manynja.live.

«Ариша очень красивая, и видно, что толковая девчонка, как хорошо, что вы оградили ее от того борделя им. «великой балерины». С вами Ариадна расцвела», — заметила distance_dance.

«Волочкову жалко, наверное, сидит в темноте одна в шпагате, курит кальян всеми брошенная», — предположил kkiripov.

«Волочкова — мать кукушка. Ей важны мужики, а не родные», — написала irenkr2017.

«Для девочки очень хорошо, что Вы рядом. Не надо ей к матери», — считает aliiavolskaia.

«Лена, вы умничка, что так по-дружески относитесь к Арише! Она хоть узнала, что такое настоящая семья!» — восхищенно заметила viktoriia5512.

«Какие же вы хорошенькие! Изящные! Стильные! Несколько раз открывала фото и любовалась вами! От фото такая энергетика — просто волшебная!» — осыпала комплиментами iacoh_snegka.

Сейчас Анастасия Волочкова готовится ко свадьбе. Ранее балерина заявила, что не будет отмечать ее с «Мистером М» 20 октября этого года. На «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» Волочкова поделилась своими планами, заметив, что изначально торжество было намечено на вторник, а это рабочий день, следовательно, многие гости не смогут прийти. Поэтому было принято решение перенести дату свадебного торжества на 10 дней раньше — на 10 октября.

Волочкова привыкла скрывать свою личную жизнь из-за постоянного внимания СМИ к ее персоне. Но в книге «Плата за успех» она решила сделать несколько откровенных признаний. Танцовщица рассказала, почему рассталась с женатым английским лордом Энтони Керманом, которого называли ее «тайным мужем». Она заметила, что ее всегда смущал возраст возлюбленного. Он был старше Волочковой на 30 лет. Кроме того, по словам балерины, таким отношениям мешали СМИ, которые следили за личной жизнью, и представители российского балета, распускавшие слухи.