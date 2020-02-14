Турция усилила охрану диппредставительства России после угроз в адрес посла

Анкара, 14 февраля. Турецкие власти усилили меры безопасности посольства России после угроз в связи с обострением обстановки в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказала пресс-атташе диппредставительства Ирина Касимова.

Напомним, угрозы поступили в адрес посла Алексея Ерхова.

«Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — сообщила Касимова.

По ее словам, угрожавшие не рекомендуют послу выходить на улицы Анкары.

«Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться», — заявила сотрудник дипмиссии.

Обстановка в провинции Идлиб обострилась после попыток российских и турецких сил ввести в регионе режим прекращения огня. Экстремисты отреагировали на это повышением террористической активности, бомбардируя жилые кварталы и социальные объекты. В ответ Сирийская арабская армия начала успешное наступление, взяв под контроль стратегически важный город Серакиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 10 февраля о гибели турецких военнослужащих в сирийском регионе. Турецкие силы атаковали 120 объектов на позициях правительственных войск Сирии. Кроме того, Анкара перебросила дополнительные силы в Идлиб. Россия пытается договориться с турецкой стороной о стабилизации ситуации в провинции.