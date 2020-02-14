Симферополь, 14 февраля. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что жители региона не нуждаются в обещанном украинским президентом Владимиром Зеленским «городе-саде» на границе с полуостровом.

Ранее Зеленский рассказал о планах построить «город-сад» в Херсонской области. По его словам, в населенном пункте будут проживать переселенцы из Крыма. Киев намерен начать строительство в 2020 году. Как уточнил Зеленский, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе с Крымом появится специальный хаб для комфортного пересечения людьми границы, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

«Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь», — сказала Гридчина.

.Крымчане отказались променять полуостров на обещанный Зеленским «город-сад». Как пишет РИА Новости, она напомнила, что в отличие от граждан Украины, крымчане живут в комфортных условиях, и их теперь «детскими садами, школами, больницами не удивишь».

«За последние пять лет на полуострове современных социальных объектов построено предостаточно. Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине», — подчеркнула она.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.