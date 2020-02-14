Манукян призвал всю российскую общественность поддержать задержанных социологов в Ливии

Москва, 14 февраля. Заточение российских социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи — это совсем бесчеловечная история, она должна завершиться как можно скорее, заявил блогер Вадим Манукян в ходе одиночного пикета у стен посольства Ливии в Москве.

«Ситуация удручающая. Наши ребята застряли в Ливии. Я считаю, что те девять месяцев, которые они находятся в ливийской тюрьме — это бесчеловечная история. Им пора вернуться», — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Манукяна, вся российская общественность должна присоединиться к акции поддержки сотрудников ФЗНЦ.

«На мой взгляд, было бы хорошо, если бы эту акцию поддержали и Наталья Поклонская, и Леонид Слуцкий (депутаты Госдумы), и, возможно, Маргарита Симоньян (главный редактор телеканала RT), Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ)», — добавил блогер.

Накануне с пикетом к посольству Ливии вышел коллега задержанных социологов Александр Прокофьев. По его словам, Максим и Самер были задержаны в Триполи за то, что проводили социологические исследования. Девять месяцев их держат в абсолютно нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига». Она принадлежит бандитской группировке RADA. Ее участники занимаются бизнесом, связанным с похищением людей и получением выкупа за них. При этом формально RADA входит в МВД так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. По словам Прокофьева, его коллег именно похитили. Назвать это задержанием или арестом просто нельзя. С момента захвата им до сих пор не предъявили никаких обвинений, а адвокат смог попасть к ним всего один раз и не видел никакого обвинительного акта, никакого юридического дела.